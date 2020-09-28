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Безработный калужанин украл из магазина почти 40 тысяч
Возбуждено уголовное дело.

Безработный калужанин украл из магазина 38 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился хозяин магазина. Он сообщил, что вся его выручка, которую он хранил в выдвижном ящике стола, пропала.

По камерам наблюдения полицейские составили портрет предполагаемого преступника.

Вскоре оперативники поймали злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

По версии полиции, мужчина, зайдя в торговый павильон, заметил, как продавец пересчитал выручку и отошел к другим покупателям. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, подозреваемый взял деньги из стола и незаметно вышел из магазина.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.