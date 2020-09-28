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Администрация рынка на Московском ответила на слухи о его закрытии
Разрешение на организацию рынка заканчивается в 2021 году.

Администрация рынка на Московском ответила на слухи о его закрытии. Об этом сообщил «ВидСбоку».

«Уже больше 15 лет, сколько работает наш рынок, столько ходят слухи о его возможном закрытии», — сказал один из работников администрации рынка.

Он добавил, что разрешение на организацию рынка, которое заканчивается в 2021 году, будут продлевать.

На информацию о том, что вместо рынка планируется построить многоэтажки в мэрии ответили, что «за разрешением на строительство на земельном участке с кадастровым номером 62:29:0060010:53 по адресу: Рязань, Московское шоссе, дом 49, строение 1, не обращались, разрешения на строительство не выдавались».

Ранее в мэрии сообщали, что рынок будет работать до конца года.