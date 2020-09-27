Врач озвучил осенний прогноз по коронавирусу в России

Медик заявил, что это осенью, как и обычно, ожидается сезонный рост всех ОРВИ.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что нынешняя ситуация с коронавирусом в России похожа на весеннюю. Он также подчеркнул, что сейчас Россия уже «адаптирована к пандемии», передает РИА Новости.

Медик подчеркнул, что осенью ожидается сезонный рост всех ОРВИ, в том числе и COVID-19.

Также врач отметил, что сильной вспышки коронавируса не будет, но рост заболеваемости все же произойдет.