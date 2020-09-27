В Рязани отменили еще один хоккейный матч

Матч должен был состояться 7 октября.

В Рязани отменили еще один домашний матч ХК «Рязань» . Об этом сообщили в группе клуба «ВКонтакте»

Матч должен был состояться 7 октября.

Игру отменили в связи со вспышкой коронавируса в хоккейном клубе «Молот-Прикамье».

«Лига в соответствии с пунктом 4 статьи 44 регламента соревнования приняла решение о переносе на более поздний срок матчей с участием команды», — говорится в сообщении.

Новую дату игры сообщат дополнительно.

Ранее в Рязани уже отменили домашнюю игру со «СКА-Нева».