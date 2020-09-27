В России рекордно подешевел самый дорогой iPhone

За год флагман подешевел почти на 25 тысяч рублей.

В России стоимость iPhone 11 Pro Max снизилась почти на 25%. Об этом сообщил Hi-Tech Mail.ru .

В издании отметили, что модель смартфона от Apple с емкостью в 64 гигабайта стала стоить в России 76 990 рублей.

Специалисты отметили, что за год флагман подешевел почти на 25 тысяч рублей, на старте его оценивали в 100 тысяч.

Также в сообщении отметили, что цены на смартфоны и другую технику стали падать медленнее из-за падения рубля.

Снижение стоимости 11 Pro Max журналисты связали с анонсом серии iPhone 12.