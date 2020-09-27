В России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся

Соответствующее предложение появилось из-за «непростой экономической ситуации».

В Госдуме разрабатывается законопроект о продуктовых сертификатах для нуждающихся, передает РБК.

Известно, что сумма сертификатов будет фиксированная — не менее 25% от федерального прожиточного минимума.

Сообщается, что соответствующее предложение появилось из-за «непростой экономической ситуации». Так, депутаты планирую составить список продуктов питания, которые можно будет приобретать по сертификатам.