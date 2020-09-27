Ученые объяснили главную «хитрость» коронавируса

По информации агентства, выводы ученых могут быть учтены при разработки медицинских препаратов для лечения инфицированных коронавирусом.

Американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал о ключевой «хитрости» коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

По его словам, это замедление реакции организма на вторжение инфекции. Это позволяет долгое время избегать раннего ответа интерферона, который помогает защищаться от вирусов.

Ученые уверены, что из-за того, что в теле человека недостает интерферона болезнь он переносит в несколько раз тяжелее.