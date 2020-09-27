Стали известны подробности гибели экс-вратаря ХК «Рязань» в ДТП
Водитель Land Rover 1998 года рождения не справился с управлением.
Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю опубликовала подробности ДТП, в котором погиб экс-вратарь ХК «Рязань» Вадим Орехов.
ДТП произошло ночью в воскресенье, 27 сентября, в Барнауле на улице Аванесова в районе дома №152. Водитель Land Rover 1998 года рождения не справился с управлением и врезался в бордюр и стойку.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, 25-летний пассажир скончался до приезда скорой.
Обстоятельства аварии уточняются.
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