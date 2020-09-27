Стали известны подробности гибели экс-вратаря ХК «Рязань» в ДТП

Водитель Land Rover 1998 года рождения не справился с управлением.

Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю опубликовала подробности ДТП, в котором погиб экс-вратарь ХК «Рязань» Вадим Орехов.

ДТП произошло ночью в воскресенье, 27 сентября, в Барнауле на улице Аванесова в районе дома №152. Водитель Land Rover 1998 года рождения не справился с управлением и врезался в бордюр и стойку.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, 25-летний пассажир скончался до приезда скорой.

Обстоятельства аварии уточняются.