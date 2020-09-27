Сорокина поздравила рязанских воспитателей

Сорокина назвала воспитателя первым учителем, который ведет человека в мир.

В воскресенье, 27 сентября, мэр Рязани Елена Сорокина поздравила рязанцев с Днем воспитателя и дошкольных работников. Об этом она написала на странице в Facebook.

Сорокина назвала воспитателя первым учителем, который ведет человека в мир.

«Я от всей души поздравляю всех работников дошкольного образования с этим замечательным праздником! Вас, добрых, заботливых, ласковых и понимающих по праву называют „вторыми мамами“», — написала мэр.

Она поблагодарила рязанских воспитателей за педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии детей.

Сорокина пожелала рязанцам крепкого здоровья и благополучия, вдохновения и творчества, отдачи и любви воспитанников.