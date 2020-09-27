Синоптики предупредили о похолодании
Бабье лето «возьмет антракт».
В Москву в понедельник, 28 сентября, придет похолодание, но бабье лето вернется уже во вторник. Об этом передает
По его словам, в понедельник бабье лето «возьмет антракт».
«Ночью без осадков плюс 8-10 в Москве, днем не выше 13-15, по сравнению с сегодняшним днем резко похолодает», — сообщил он.
По его словам, со вторника бабье лето вернется. Днем температура будет достигать до +15, +20 градусов.
Синоптик добавил, что такие показатели выше нормы на пять градусов и соответствуют температуре начала сентября.