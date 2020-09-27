На пяти улицах запретят парковку из-за реконструкции Астраханского моста

Такие нововведения будут действовать до момента восстановления моста.

На пяти улицах запретят парковку из-за реконструкции Астраханского моста. Сообщили на сайте мэрии.

Парковаться будет нельзя на улицах: Почтовая, Новослободская (от дома №17-а до дома №10), Посадский переулок, Лево-Лыбецкая (от улицы Николодворянской до дома № 22) и Николодворянской.

Такие нововведения будут действовать до момента восстановления моста.

Также запланированы рейдовые мероприятия по соблюдению правил ПДД.