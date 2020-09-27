На пяти улицах запретят парковку из-за реконструкции Астраханского моста
Такие нововведения будут действовать до момента восстановления моста.
На пяти улицах запретят парковку из-за реконструкции Астраханского моста.
Парковаться будет нельзя на улицах: Почтовая, Новослободская (от дома №17-а до дома №10), Посадский переулок, Лево-Лыбецкая (от улицы Николодворянской до дома № 22) и Николодворянской.
Такие нововведения будут действовать до момента восстановления моста.
Также запланированы рейдовые мероприятия по соблюдению правил ПДД.