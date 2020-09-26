За дочь депутата, плеснувшую в глаза антисептиком однокласснице, заступились родители других учеников

Пострадавшую девочку требуют перевести в другую школу.

За дочь депутата, плеснувшую в глаза антисептиком однокласснице, заступились родители других учеников. Они требуют перевести пострадавшую в другую школу.

Родители пятиклассников Дубровической общеобразовательной школы написали коллективную жалобу на мать пострадавшей девочки. Они заявляют, что от действий женщины «страдают дети и родители».

РЗН. инфо приводит текст полностью (орфография и пунктуация сохранены):

«До момента прихода дочери Бритиковой Олеси, еще в детский сад, проблем не было ни у детей, ни у родителей. Наши дети и по сей день как одна большая дружная семья (включая нас родителей) мы очень хотели чтобы Бритикова О. влилась в наш дружный коллектив, но, к сожалению, она начала нас игнорировать. Не принимает участие в жизни класса, не посещает под. собрания и мероприятия (также запрещает своей дочери).

В связи с чем страдает психика и эмоциональное состояние девочки и наших детей. Неоднократно было замечено, как мать кричит на своего ребенка, а однажды наблюдали картину, как Бритикова О. тащит волоком по сугробу своего ребенка, при этом крича на нее что медленно идет, и такие случаи не единичны.

По обвинению Бритиковой О., в том что Мороз К. плеснула антисептик ее дочери, выяснилось, что это произошло не намеренно.

По самому составу проведена проверка, этот гель не несет совершенно никакой опасности как для кожи, так и для слизистых (сертификат, декларация и характеристики прикладываются).

Мы очень переживаем за своих детей, им всего по 11 лет, что ожидать от Бритиковой О. и ее дочери, когда дети будут в более взрослом возрасте, страшно представить. Мы от всего лица родителей класса, просим помощи в решении этой ситуации. И о возможности перевода в другую школу девочки. Во избежании более серьезных обвинения в сторону наших детей».

Жалобу подписали родители 11 детей. Всего в классе учатся 12 школьников.

Председатель совета депутатов Дубровического сельского поселения Александр Мороз и его жена передали в редакцию экспертное заключение по результатам исследования антисептика, который попал в глаза однокласснице их дочери. В документе (он есть в распоряжении редакции) говорится, что «средство не оказывает местно-раздражающего действия на кожу и оказывает слабое действие на слизистые оболочки глаза». Ранее мужчина заявлял, что его дочь случайно попала антисептиком в глаз однокласснице.

Напомним, ранее Олеся Бритикова пожаловаться редакции на то, что дочь Александра Мороза обожгла глаз ее ребенку. Прокуратура начала проверку.

Редакция не встает на сторону ни одного из участников конфликта и намерена обратиться за комментарием к матери пострадавшей девочки.