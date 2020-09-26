Врач рассказал, как выявить рак по виду ногтей

Онколог обратил внимание на популярность шеллака, отметив, что его использование может привести к онкологическим заболеваниям.

Врач-онколог Михаил рассказал, как определить рак по виду ногтей. Об этом пишет ria.ru/20200926/rak-1577802956.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://ria.ru/20200926/rak-1577802956.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Он отметил, что злокачественные образования на самом деле подногтевые. Их основным признаком служат полоски разного цвета в области ногтевого ложа: от коричневого до черного.

Онколог обратил внимание на популярность шеллака, отметив, что его использование может повлиять на уже существующие образования на ложе ногтя и привести к онкологическим заболеваниям.

Все вышеперечисленные признаки, как подчеркнул врач, относятся к меланоме, коварство которой заключается в том, что опухоль не всегда пигментная.

Кроме того, он не исключил возможности возникновения рака кожи, саркомы мягких тканей кожи, а также плоскоклеточного рака.

Однако Мяснянкин отметил, что изменения ногтевого ложа не всегда могут быть злокачественными: существует много и доброкачественных образований.