Власти Подмосковья снова ввели меры против коронавируса

Людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, рекомендовали соблюдать режим самоизоляции с понедельника, 28 сентября.

Власти Подмосковья снова ввели меры против коронавируса.

Людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, рекомендовали соблюдать режим самоизоляции с понедельника, 28 сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

В документе указывается, что от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требуется обязательное ношение масок или респираторов при нахождении в местах общего пользования.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы.

Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.