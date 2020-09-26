Власти Подмосковья снова ввели меры против коронавируса
Людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, рекомендовали соблюдать режим самоизоляции с понедельника, 28 сентября.
Власти Подмосковья снова ввели меры против коронавируса.
Людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями, рекомендовали соблюдать режим самоизоляции с понедельника, 28 сентября. Соответствующее
В документе указывается, что от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требуется обязательное ношение масок или респираторов при нахождении в местах общего пользования.
Напомним, в пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы.
Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.