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Вдова скрыла развод с рязанцем Захаровым и стала потерпевшей по делу Ефремова — СМИ
Гражданская жена погибшего Ирина Стерхова статуса потерпевшей добиться не смогла.

Маргарита Захарова, супруга погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, подала на развод еще до смертельной аварии, следует из документа, оказавшегося в распоряжении mk.ru.

Отмечается, что заявление, подписанное женщиной, датировано 25 мая этого года, тогда как сама авария произошла 8 июня. В нем среди прочего указывается, что супруги не жили вместе с 1994 года — и в их отношениях «отсутствует чувство любви и взаимопонимания».

Гражданская жена погибшего Ирина Стерхова статуса потерпевшей добиться не смогла, хотя, по утверждению СМИ, с Сергеем они были вместе более 20 лет.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.