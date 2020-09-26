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В Сараевском районе вскрыли и обокрали машину
Оперативники нашли мужчину.

В селе Муравлянка Сараевского района вскрыли и обокрали машину, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась родственница 23-летнего владельца автомобиля. Жительница села заметила, что салон ВАЗ-2105 вскрыт и пропала автомагнитола.

Выяснилось, что хозяин машины был в отъезде, а рядом с «пятеркой» видели приятеля владельца автомобиля. Полицейские знали этого прохожего.

Оперативники нашли мужчину. У него дома обнаружили похищенную магнитолу. Злоумышленника задержали.

Решается вопрос возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК.