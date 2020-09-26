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В России изменится порядок получения пенсий на карту
В Национальной системе платежных карт рассказали, какие именно выплаты переведут на карту.

Россияне с 1 октября смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы «Мир». Также сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта. Об этом пишет РИА Новости.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) рассказали, какие именно выплаты переведут на национальную карту. Во-первых, это пенсии и иные социальные выплаты от Пенсионного фонда.

Во-вторых, это различные государственные пособия, назначаемые при рождении ребенка: пособие по беременности и родам, пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву.

Также на карту «Мир» будут начислять ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и ежемесячные денежные выплаты, которые назначаются в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет.