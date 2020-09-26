В Госдуме допустили возвращение школ на «удаленку»

Решение примут в зависимости от количества заболевших.

В Госдуме допустили возвращение российских школ на «удаленку», если число заболевших коронавирусом продолжит расти. Об этом сообщил первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Его слова опубликовал « Интерфакс ».

Он уточнил, что решение примут в зависимости от количества заболевших. Смолин считает, что второй волны пандемии вряд ли удастся избежать.

Ранее в Минобрнауки оценили возможность перевода вузов на дистанционный формат работы.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы.

Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.

В Роспотребнадзоре рассказали, будут ли в ближайшее время вводить ограничения.

В Кремле высказались о новых ограничениях из-за коронавируса.

Ученый назвал причины роста заболеваемости.