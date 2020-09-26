Рязанскую пастилу и грибы начнут поставлять в Европу
Производители заключили предварительные договоренности на экспортные поставки.
Рязанскую пастилу и грибы начнут поставлять в Европу, пишет ИД «
Три рязанских предприятия ООО «Верность качеству», ООО «Сельское грибное хозяйство» и ИП Полковников А. И. вернулись с международной выставки WorldFood Moscow 2020.
Производители заключили предварительные договоренности на экспортные поставки.
«Участие в международных выставках — это очень эффективный способ заявить о себе, найти зарубежных партнеров, познакомиться и договориться о будущих экспортных поставках», — рассказал руководитель Рязанского центра экспорта Анатолий Маркин.
По словам Маркина, подавать в центр экспорта заявку на участие в определенной международной выставке нужно, как минимум, за полтора-два месяца.