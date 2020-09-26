Рязанка с коляской получила травму из-за маршрутчика

Женщине пришлось с коляской «спрыгивать на ходу» из маршрутки №41.

Рязанка с коляской получила травму из-за маршрутчика. Об этом в субботу, 26 сентября, рассказали на странице rzn_life в Instagram.

Женщине пришлось с коляской «спрыгивать на ходу» из маршрутки №41. Она пыталась выйти через заднюю дверь, но водитель поторопился и поехал.

«Чудом удалось не перевернуть коляску, но сама получила легкие травмы. Поражает хамство водителя, который даже не извинился! Начал говорить, что никто не выходил, а сам он простоял 2 минуты, никто не выходил, и он поехал. Маршрутка была полупустая и мы выходили одни, неужели нельзя было подождать пока мы выйдем», — возмущалась горожанка.

Она уточнила, что обратилась к автоинспекторам.

В мэрии сообщили, что управление транспорта проводит служебную проверку и связалось с перевозчиком, чтобы он «принял соответствующие меры» в отношении водителя.