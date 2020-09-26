Рязанец анонсировал участие в «Танцах на ТНТ»

Выпуск с участием рязанца покажут в субботу, 26 сентября.

Рязанец Максим Павлов анонсировал участие в «Танцах на ТНТ». Об этом он написал на своей странице в Инстаграм в пятницу, 25 сентября.

«В одну реку нельзя войти дважды? Посмотрим», — написал танцор.

Выпуск с участием рязанца покажут в субботу, 26 сентября, в 20:00 на ТНТ.

Напомним, в 2016 году Павлов уже участвовал в проекте. Однако он не прошел в команды наставников шоу.

Ранее рязанец рассказывал, что занимается бальными танцами, окончил РГРТУ, танцевал в коллективе «2D». Кроме того, является мастером спорта по латино-американским танцам.

Фото со страницы Максима Павлова в Инстаграм