Рязанцев пригласили на кастинг в кино
Съемки фильма будут проходить в Рязани.
Рязанцев пригласили на кастинг в кино. Об этом РЗН. инфо рассказал режиссер и сценарист Роман Рогов.
Съемки фильма будут проходить в Рязани. Позже материал отправят на семь фестивалей, загрузят на киноплатформы.
По словам Рогова, фильм будет с многожанровым форматом: «любовь, музыка, вредные привычки».
Для съемок требуются как профессиональные, так и начинающие актеры. Главные роли:
- Девушка 18-30 лет, привлекательной внешностью, с яркими актерскими способностями, готовую жертвовать внешним видом (покраска волос), стройного телосложения, рост не выше 175 см.
- Парень 18-30 лет, неформальной внешности, раскрепощенный, способный сыграть наркомана, наличие татуировок и умение играть на гитаре приветствуется, рост не выше 182 см.
- Парень 18-30 лет, стандартной внешности, способный сыграть наркомана, наличие водительского удостоверения категории Б, рост более 185 см.
- Парень 18-30 лет, плотного телосложения, способность сыграть психа, а так же мимические яркие способности, рост любой.
Второстепенные роли:
- Девушка 18-30 лет, привлекательной внешности, возможны незначительные изменения внешности, рост не более 175 см.
- Девушка 18-30 лет, привлекательной внешности, смуглый цвет кожи, стройного телосложения, рост не более 175 см.
- Женщина 40-60 лет, роль матери наркомана, внешность любая.
- Женщина 40-50 лет, на роль матери главной героини.
- Мужчина 40-60 лет, на роль отца главной героини, курящий.
По всем вопросам попросили обращаться в