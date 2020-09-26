Рязанцев пригласили на кастинг в кино

Съемки фильма будут проходить в Рязани.

Рязанцев пригласили на кастинг в кино. Об этом РЗН. инфо рассказал режиссер и сценарист Роман Рогов.

Съемки фильма будут проходить в Рязани. Позже материал отправят на семь фестивалей, загрузят на киноплатформы.

По словам Рогова, фильм будет с многожанровым форматом: «любовь, музыка, вредные привычки».

Для съемок требуются как профессиональные, так и начинающие актеры. Главные роли:

Девушка 18-30 лет, привлекательной внешностью, с яркими актерскими способностями, готовую жертвовать внешним видом (покраска волос), стройного телосложения, рост не выше 175 см.

Парень 18-30 лет, неформальной внешности, раскрепощенный, способный сыграть наркомана, наличие татуировок и умение играть на гитаре приветствуется, рост не выше 182 см.

Парень 18-30 лет, стандартной внешности, способный сыграть наркомана, наличие водительского удостоверения категории Б, рост более 185 см.

Парень 18-30 лет, плотного телосложения, способность сыграть психа, а так же мимические яркие способности, рост любой.

Второстепенные роли:

Девушка 18-30 лет, привлекательной внешности, возможны незначительные изменения внешности, рост не более 175 см.

Девушка 18-30 лет, привлекательной внешности, смуглый цвет кожи, стройного телосложения, рост не более 175 см.

Женщина 40-60 лет, роль матери наркомана, внешность любая.

Женщина 40-50 лет, на роль матери главной героини.

Мужчина 40-60 лет, на роль отца главной героини, курящий.