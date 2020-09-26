\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
19°
Вск, 27
17°
Пнд, 28
16°
ЦБ USD 76.82 -0.36 26/09
ЦБ EUR 89.66 -0.32 26/09
Нал. USD 77.7 / 79.3 17:08
Нал. EUR 90.5 / 91.3 17:08
Новости
Коронавирус
Публикации
Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
Вчера 12:22
3 253
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 16:18
8 970
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
23 сентября 10:33
9 570
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
22 сентября 15:59
12 923
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на кастинг в кино
Съемки фильма будут проходить в Рязани.

Рязанцев пригласили на кастинг в кино. Об этом РЗН. инфо рассказал режиссер и сценарист Роман Рогов.

Съемки фильма будут проходить в Рязани. Позже материал отправят на семь фестивалей, загрузят на киноплатформы.

По словам Рогова, фильм будет с многожанровым форматом: «любовь, музыка, вредные привычки».

Для съемок требуются как профессиональные, так и начинающие актеры. Главные роли:

  • Девушка 18-30 лет, привлекательной внешностью, с яркими актерскими способностями, готовую жертвовать внешним видом (покраска волос), стройного телосложения, рост не выше 175 см.
  • Парень 18-30 лет, неформальной внешности, раскрепощенный, способный сыграть наркомана, наличие татуировок и умение играть на гитаре приветствуется, рост не выше 182 см.
  • Парень 18-30 лет, стандартной внешности, способный сыграть наркомана, наличие водительского удостоверения категории Б, рост более 185 см.
  • Парень 18-30 лет, плотного телосложения, способность сыграть психа, а так же мимические яркие способности, рост любой.

Второстепенные роли:

  • Девушка 18-30 лет, привлекательной внешности, возможны незначительные изменения внешности, рост не более 175 см.
  • Девушка 18-30 лет, привлекательной внешности, смуглый цвет кожи, стройного телосложения, рост не более 175 см.
  • Женщина 40-60 лет, роль матери наркомана, внешность любая.
  • Женщина 40-50 лет, на роль матери главной героини.
  • Мужчина 40-60 лет, на роль отца главной героини, курящий.

По всем вопросам попросили обращаться в личные сообщения.