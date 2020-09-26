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Больше 640 детей в Рязанской области заболели коронавирусом
Всего в регионе выявили 8013 случаев заражения.

641 ребенок в Рязанской области заболели коронавирусом с начала пандемии, сообщил в субботу, 26 октября, оперштаб региона.

Всего в регионе выявили 8013 случаев заражения, еще 39 являются условно подтвержденными.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 3210 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

  • от 18 до 45 лет — 2552 человека;
  • от 46 до 64 лет — 3210 человек;
  • от 65 до 80 лет — 1303 человека;
  • старше 80 лет — 307 человек;
  • дети — 641 человек (двадцать до 1 года; сорок девять по 1; тридцать по 2; тридцать семь по 3; тридцать три по 4 года; двадцать восемь по 5; тридцать семь по 6; тридцать четыре по 7; сорок три по 8; тридцать один по 9; тридцать один по 10; сорок четыре по 11; тридцать семь по 12; тридцать один по 13; тридцать четыре по 14; сорок шесть по 15; тридцать девять по 16; тридцать семь по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

  • от 18 до 45 лет — 12 человек;
  • от 46 до 64 лет — 20 человек;
  • от 65 до 80 лет — 3 человека;
  • старше 80 лет — 2 человека;
  • дети — 2 человека (4; 14 лет).