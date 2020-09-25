Видео: в Рязани напали на семью с беременной женщиной и детьми

Судя по видео, нападавший был пьян.

В четверг, 24 сентября, в Рязани напали на семью с беременной женщиной и детьми. Инцидент произошел в 18:11 на 3-м Мопровском переулке. Видео произошедшего появилось в соцсети.

На опубликованных кадрах видно, что прохожий нападает на мужчину и начинает избивать его. Беременной женщине стало плохо, она упала на землю.

Судя по видео, нападавший был пьян.

После драки девушка, которая не участвовала в конфликте, распылила перовый балончик рядом с дебоширом.

В пресс-службе регионального УМВД РЗН. Инфо рассказали, что по данному факту заявлений не поступало. Проверку начали после публикации видео в соцсети.