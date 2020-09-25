В Старожиловском районе перевернулась 18-летняя девушка на «Хендэ»

Без пострадавших не обошлось.

В четверг, 24 сентября, на 29-м километре дороги «Рязань — Ряжск» в Старожиловском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, примерно в 9:15, 18-летняя жительница Рязанского района Hyundai Tucson превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела в кювет, где машина перевернулась.

В результате водитель и две пассажирки в возрасте 40 и 45 лет получили травмы, им оказали медпомощь.