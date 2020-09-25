В Рязанской области зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом

Всего число заболевших в регионе достигло 7 973.

По состоянию на пятницу, 25 сентября, в Рязанской области зарегистрировали 42 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Еще 40 тестов жителей региона находятся на подтверждении. Всего число заболевших в регионе достигло 7 973. За сутки выздоровели 22 человека, с начала пандемии — 6 660. Летальных случаев не зафиксировали, за весь период скончались 49 человек в регионе.

За сутки в России зафиксировали 7 212 случаев коронавируса в 84 регионах, всего число заболевших достигло 1 136 048 случаев.

За сутки выписали 4 317 человек, за весь период — 934 146. За последние сутки скончались 108 человек, за весь период — 20 056.