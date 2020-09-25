В Рязанской области рыбак упал с баржи и утонул

Мужчина вместе с 72-летней супругой рыбачили с заброшенной баржи.

В Ермишинском районе на реке Ока утонул 73-летний рыбак из Московской области. Об этом РЗН. инфо сообщил старший следователь Сасовского МСО СУ СК России по Рязанской области Иван Филиппов.

По предварительной информации, мужчина вместе с 72-летней супругой рыбачили с заброшенной баржи. Мужчина оступился и стал тонуть.

Женщина пыталась спасти его. Она подавала супругу удочку, но он не смог ухватиться, на нем было слишком много одежды, которая быстро намокла и пенсионер утонул.

Следователи начали проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.