У рязанки с ребенком украли сумку во время прогулки

Возбуждено уголовное дело.

У рязанки с ребенком украли сумку во время прогулки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина сидела на лавочке на Бульваре Победы. Ребенок упал, рязанка подбежала к нему, чтобы помочь подняться. Через пару минут она вернулась, но наскамейке не оказалось ее сумки.

Полицейские установили, что с помощью похищенной банковской карты пытались расплатиться в одном из супермаркетов. Сотрудники изучили записи с камер и получили портрет горожанки.

Причастной к краже оказалась 45-летняя рязанка, раннее судимая за уклонение от уплаты налогов. Ее задержали.

Также выяснилось, что злоумышленница была пьяна.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.