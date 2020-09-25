Стало известно, сколько рязанских классов отправили на карантин

Образовательный процесс приостановили в 64 классах.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, сколько классов в школах Рязани отправили на карантин. Сообщение размещено в Facebook.

По ее словам, образовательный процесс приостановили в 64 классах в 28 школах Рязани.

«Медики говорят о том, что температура воздуха в помещениях влияет на состояние здоровья, поэтому было принято решение о начале отопительного сезона с 28 сентября», — говорится в сообщении.

Глава горадминистрации подчеркнула, что сначала отопление включат на объектах соцсферы: в поликлиниках, больницах, детсадах, школах, интернатах, геронтологических центрах.

С 1 октября — в жилые многоквартирные дома.