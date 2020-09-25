\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
20°
Сбт, 26
18°
Вск, 27
18°
ЦБ USD 76.82 -0.36 26/09
ЦБ EUR 89.66 -0.32 26/09
Нал. USD 77.05 / 79.01 13:38
Нал. EUR 89.75 / 90.3 14:01
Новости
Коронавирус
Публикации
Автоградбанк присоединился к Программе льготного кредитования малого и...
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
1 час назад
377
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 2020 16:18
5 996
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
23 сентября 10:33
6 648
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
22 сентября 15:59
9 936
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Стало известно, сколько рязанских классов отправили на карантин
Образовательный процесс приостановили в 64 классах.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала, сколько классов в школах Рязани отправили на карантин. Сообщение размещено в Facebook.

По ее словам, образовательный процесс приостановили в 64 классах в 28 школах Рязани.

«Медики говорят о том, что температура воздуха в помещениях влияет на состояние здоровья, поэтому было принято решение о начале отопительного сезона с 28 сентября», — говорится в сообщении.

Глава горадминистрации подчеркнула, что сначала отопление включат на объектах соцсферы: в поликлиниках, больницах, детсадах, школах, интернатах, геронтологических центрах.

С 1 октября — в жилые многоквартирные дома.

Ранее стало известно, какие рязанские вузы закрыли на карантин из-за коронавируса.