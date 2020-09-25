Отопительный сезон в Рязани начнется 28 сентября

Тепло, прежде всего, дадут в объектах соцсферы.

Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что с понедельника, 28 сентября, в городе включат отопление. Об этом она написала на странице в Facebook.

Сорокина подчеркнула, что в 64 классах 28-ми рязанских школ приостановили образовательный процесс. Она добавила, что медики заявили о влиянии температуры воздуха в помещениях на здоровье, из-за чего приняли решение о включении отопления.

По ее словам, тепло, прежде всего, дадут в объектах соцсферы: поликлиниках, больницах, детских садах, школах, интернатах, геронтологическом центре и другом.

С 1 октября по заявкам управляющих компаний тепло дадут в жилые многоквартирные дома.

«По итогам проведенных встреч, обсуждений и совещаний по подготовке к зиме мною подписано постановление о начале отопительного сезона», — отметила Сорокина.