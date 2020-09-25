\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
20°
Сбт, 26
18°
Вск, 27
18°
ЦБ USD 76.82 -0.36 26/09
ЦБ EUR 89.66 -0.32 26/09
Нал. USD 77.05 / 79.01 13:38
Нал. EUR 89.75 / 90.3 14:01
Новости
Коронавирус
Публикации
Автоградбанк присоединился к Программе льготного кредитования малого и...
Льготные кредиты представители малого и среднего бизнес...
1 час назад
377
Единственная школа риелторов в Рязани отмечает 12-ый день рождения
Чему учат в «Центральной школе недвижимости» и почему б...
23 сентября 2020 16:18
5 996
ГК «Зеленый сад» завершил строительство жилого комплекса «Гранд Комфор...
«Зеленый сад» в очередной раз подтвердил статус застрой...
23 сентября 10:33
6 648
Тоннель над Лыбедью с подсветкой. Во что городские власти хотят превра...
Ремонт планируют завершить к июлю следующего года, и об...
22 сентября 15:59
9 936
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве
Позже начнут прививать и другие группы риска.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы намерены наращивать объемы вакцинации от коронавируса. Позже начнут прививать и другие группы риска, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что существует два варианта развития события: либо делать прививку, либо «находиться в постоянном риске заболеть».

О регистрации первой в России вакцины «Спутник V» от коронавируса стало известно в начале августа.

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса.

Также известно, что широкая вакцинация от коронавируса в России начнется по мере роста объемов производства вакцины.

В пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы. Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.