Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве
Позже начнут прививать и другие группы риска.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы намерены наращивать объемы вакцинации от коронавируса. Позже начнут прививать и другие группы риска, пишет
Он подчеркнул, что существует два варианта развития события: либо делать прививку, либо «находиться в постоянном риске заболеть».
О регистрации первой в России вакцины «Спутник V» от коронавируса стало известно в начале августа.
Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса.
Также известно, что широкая вакцинация от коронавируса в России начнется по мере роста объемов производства вакцины.В пятницу, 25 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем сайте обращение к жителям столицы. Он попросил пожилых москвичей и граждан с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.