Собянин рассказал о планах вакцинации от коронавируса в Москве

Позже начнут прививать и другие группы риска.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы намерены наращивать объемы вакцинации от коронавируса. Позже начнут прививать и другие группы риска, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что существует два варианта развития события: либо делать прививку, либо «находиться в постоянном риске заболеть».

О регистрации первой в России вакцины «Спутник V» от коронавируса стало известно в начале августа.

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса.

Также известно, что широкая вакцинация от коронавируса в России начнется по мере роста объемов производства вакцины.