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Скопинцу вынесли приговор за «пьяное» ДТП с пострадавшими и погибшим
ДТП произошло в ноябре 2019 года.

Скопинцу вынесли приговор за ДТП, в котором пострадали и погибли люди. Об этом сообщил сайт райсуда.

Известно, что в ноябре 2019 года мужчина ехал по дороге Коготково-Корневое-Князево с пятью пассажирами. На скорости 70 км/ч он пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина перевернулась.

В результате пассажиры получили тяжелые травмы, от которых один из них скончался. Выяснилось, что водитель был пьян. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК.

Мужчину признали виновным и по совокупности приговоров (он был осужден ранее), назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 5 дней в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.