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Синоптики рассказали об аномальном тепле в большинстве регионов
В Гидрометцентре рассказали, сколько простоит теплая погода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что почти на всей территории России установилась температура около или выше нормы. Об этом передает РИА Новости.

По словам специалиста, в европейской территории страны аномалия доходит до пяти градусов, на севере — до 10.

Вильфанд добавил, что в столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. По его словам, также оправдываются прогнозы по долгому «бархатному сезону» на морях юга России.

Прохладная погода ожидается в ближайшие пять дней только на Урале, Поволжье и на юге Западной Сибири, отметил Вильфанд.