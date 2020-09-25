Синоптики рассказали об аномальном тепле в большинстве регионов

В Гидрометцентре рассказали, сколько простоит теплая погода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что почти на всей территории России установилась температура около или выше нормы. Об этом передает РИА Новости .

По словам специалиста, в европейской территории страны аномалия доходит до пяти градусов, на севере — до 10.

Вильфанд добавил, что в столичном регионе теплая погода продлится до первых дней октября. По его словам, также оправдываются прогнозы по долгому «бархатному сезону» на морях юга России.

Прохладная погода ожидается в ближайшие пять дней только на Урале, Поволжье и на юге Западной Сибири, отметил Вильфанд.