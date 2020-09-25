С начала года специалисты «Рязаньэнерго» выполнили 1333 технологических присоединений потребителей

Всего с начала года в рязанский филиал «Россети Центр и Приволжье» поступило 1 948 заявок на технологическое присоединение.

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за 8 месяцев 2020 года. В указанный период энергетики исполнили 1 333 договора ТП, общая мощность присоединения составила 29 МВт, сообщили в пресс-службе компании.

Всего с начала года в рязанский филиал «Россети Центр и Приволжье» поступило 1 948 заявок на технологическое присоединение. В числе получивших новые мощности потребителей — инфраструктурные объекты, социальные учреждения, жилые дома, промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели Рязанской области.

В частности, мощностями обеспечили важный для региона инфраструктурный проект — автомобильная газонаполнительная компрессорная станция «ЭКОГАЗ», расположенная на 350 км дороги «Москва-Самара» в Шацком районе. Для функционирования комплекса по заправке экологически чистым топливом с максимальным часовым расходом газа 2280 куб. м/час специалисты «Рязаньэнерго» построили воздушную линию 10 кВ, установили реклоузер. Объекту обеспечено 630 кВт мощности.

В деревне Ровное Рязанского района к линии электропередачи подключили Дом культуры (присоединенная мощность 67,3 кВт). Аналогичный объект подключили в Кирицах Спасского района (присоединенная мощность 15 кВт). Для работы важного объекта жизнеобеспечения в Захаровском районе построили воздушные линии электропередачи, обеспечивших энергией артезианскую скважину в селе Катагоща. Объекту обеспечено 30 кВт мощности.

В Рязани выполнили технологическое присоединение жилого комплекса в Дашково-Песочне. Новому микрорайону обеспечено порядка 1000 кВт мощности. Также новые мощности для увеличения производства получил и деревообрабатывающий цех в селе Потапьево Пителинского района. Для подключения объекта энергетики построили воздушную линию электропередачи и установили реклоузер, обеспечена мощность в 500 кВт.

Как рассказали в пресс-службе, технологическое присоединение — одно из основных направлений деятельности электросетевой компании. Подключая к своим линиям электропередачи потребителей, специалисты «Рязаньэнерго» эффективно используют свой материально-технический потенциал и многолетний опыт профессионального присоединения энергопринимающих устройств.

«Подключая к электрическим сетям новые социально значимые объекты, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, новые жилые комплексы, энергетики способствуют устойчивому экономическому развитию региона. Процедура технологического присоединения к электрическим сетям постоянно совершенствуется, все взятые на себя обязательства наши специалисты выполняют качественно и в максимально сжатые сроки», — подчеркнулзаместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

Для подачи заявки на технологическое присоединение к электросети физическим и юридическим лицам нужно обращаться в Центр обслуживания потребителей по телефону 8 (4912) 20-42-22 . Позвонив в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по федеральному телефону 8-800-220-0-220 можно получить консультации по вопросам обеспечения электроэнергией, ликвидации аварийных отключений, возможности получения основных и дополнительных услуг, другим вопросам деятельности электросетевой компании.