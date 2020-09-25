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Рязанский школьник начал задыхаться после укуса пчелы на уроке
Преподаватель вызвала скорую помощь.

Рязанский школьник начал задыхаться после укуса пчелы во время урока, сообищл сайт регионального минздрава.

Педагог вела урок английского языка. На занятии мальчика вскрикнул из-за укуса насекомого, который залетел в окно.

Через несколько минут руки и ноги ребенка стали отекать, он начал задыхаться. Преподаватель вызвала скорую помощь. .

Ученику сделали укол, его на скорой доставили в больницу.

«К счастью все обошлось благополучно. Моего ученика своевременно доставили в стационар. Сейчас он находится там, его состояние значительно улучшилось. Искренняя благодарность сотрудникам Рязанской скорой!», — рассказала преподаватель.

Фото ru.depositphotos.com