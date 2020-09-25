Рязанская область получит поддержку на детские выплаты
Всего в списке 76 территорий.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень регионов, которые получат в 2021 году поддержку федерального бюджета на выплаты пособий на третьего ребенка. В список попала Рязанская область, сообщил
Всего в списке 76 территорий. В них попали субъекты, где сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и коэффициент рождаемости не превышает 2.
«Софинансирование выплат из федерального бюджета позволит регионам продолжить выполнение своих обязательств по поддержке многодетных семей и создать условия для повышения рождаемости», — отметили в сообщении.