Рязанка получила грант на проект для матерей в декрете

Реализация проекта рассчитана до августа 2021 года.

Рязанка получила грант на проект «Family cup» для матерей в декрете. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Горожанки собираются на встречах, ходят на экскурсии-прогулки, узнают об истории города, изучают английский. Часто в гости приглашают специалистов — юристов и психологов. Главные темы касаются воспитания детей: как помочь ребенку адаптироваться в детском саду, подружить со сверстниками и что делать с детской агрессией.

Автором проекта стала Татьяна Кузьмина — мать двоих детей. Она признается, что идея пришла в голову на самоизоляции, когда поняла, что таких проектов в Рязани нет, решила создать его сама. В результате идею поддержало Федеральное агентство по делам молодежи и выделило грант — 500 тысяч рублей.

Реализация проекта рассчитана до августа 2021 года.