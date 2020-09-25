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Рязанцы завоевали медали Всероссийских соревнований по радиоспорту
Спортсмены тренируются под руководством Аллы Андрюниной и Ксении Сладковой.

С 19 по 22 сентября в Дзержинске проходил Чемпионат России и Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации. Их участниками стали 145 человек из 11 регионов России.

«Отличные результаты показали юниоры рязанской сборной во Всероссийских соревнованиях», — сообщили в региональном минздраве.

Александр Миронов стал первым в дисциплине «Спринт», Владислав Михалов — в дисциплине «Радиоориентирование», Анна Панюшкина — в дисциплине «144 Мгц».

Михаил Оказин занял 2 место в дисциплинах «3,5 Мгц» и «Спринт», Мария Столярова стала второй в «Спринте» и третьей в дисциплинах «3,5 Мгц» и «Радиориентирование».

Спортсмены тренируются под руководством Аллы Андрюниной и Ксении Сладковой.

По итогам Чемпионата мужская команда Рязанской области в составе Дениса Шелонина, Леонида Штишевского и Вячеслава Кротенко стала пятой в дисциплине «144 Мгц». Екатерина Абдуллина заняла шестое место в дисциплине «Радиоориентирование».