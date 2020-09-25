Россиян предупредили о магнитных бурях

В период повышенной солнечной активности метеозависимым людям нужно ограничить работу.

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, на Земле могут начаться магнитные бури. Об этом сообщил погодный центр « Фобос ».

«В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что уже в понедельник геомагнитное поле начнет успокаиваться, а к середине недели придет в спокойное состояние.

В сообщении отметили, что в период повышенной солнечной активности метеозависимым людям нужно ограничить работу, требующую. повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций, и больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.