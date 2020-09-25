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Роспотребнадзор проверил соблюдение масочного режима в рязанских ТЦ
Сотрудники провели рейд по соблюдению масочного режима в ТЦ Атрон, ТЦ Малина и «Перекрестке» на улице Чкалова.

Роспотребнадзор проверил соблюдение масочного режима в рязанских ТЦ, сообщил «ТКР».

Сотрудники провели рейд по соблюдению масочного режима в ТЦ Атрон, ТЦ Малина и «Перекрестке» на улице Чкалова.

На одну из продавщиц торгового центра Атрон составили административный протокол за несоблюдение правил. Роспотребнадзор заметил, что она работала без маски.

За сентябрь это уже пятый рейд. Отмечается, что мероприятия будут проводить еще.