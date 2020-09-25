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Рокотянская вручила медаль главврачу станции скорой помощи
Игорь Задоя отметил, что эта награда — заслуга всего коллектива станции скорой помощи.

Главного врача Городской станции скорой помощи Игоря Задоя удостоили медали Надежды Чумаковой в номинации «Здравоохранение». Из-за плотного графика работы он не смог присутствовать на церемонии награждения, приуроченной к празднованию Дня города.

В четверг, 24 сентября, глава гордумы Юлия Рокотянская вручила врачу медаль. Игорь Задоя отметил, что эта награда — заслуга всего коллектива станции скорой помощи.

«Вы прошли сложный путь от рядового врача-оториноларинголога до главного врача. Каждый день на работе врачи рискуют жизнью, рискуют здоровьем, но помогают всем рязанцам, попавшим в беду. Аварии, пожары, отравления, сердечные приступы, а теперь еще и коронавирус — скорая помощь в любом случае принимает на себя первый удар. Спасибо вам за нелегкий труд и вклад в сохранение здоровья горожан», — подчеркнула Юлия Рокотянская.