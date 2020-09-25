Родители увидели неравенство учеников в дистанционном обучении

Во время «удаленки» дети отвлекаются, а у учителей нет возможности следить за порядком.

Родители увидели неравенство учеников в дистанционном обучении школьников. Выводы родителей опубликованы в опросе родителей специалистами центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University, созданного на базе НИТУ «МИСиС», передает РБК .

Большинство родителей заявили, что во время «удаленки» дети отвлекаются, а у учителей нет возможности следить за порядком.

В опросе указано, что дисциплинированные ученики качественно усваивают информацию, а «троечники» недополучают внимание педагогов.

«Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми. Отстающие ученики просто перестанут получать знания», — отметил директор EdCrunch University Нурлан Киясов.

Среди наиболее серьезных недостатков в дистанционном образовании родители назвали качество интернет-соединения (34%), сбои в работе онлайн-платформ (29%), низкую цифровую грамотность учителей (20%) и низкую мотивацию учащихся (10%), а также недостаток качества цифрового контента (7%). Специалисты заявили, что у школьников могут ухудшиться шансы на поступление в колледжи и университеты из-за сложившейся ситуации.