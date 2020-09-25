Полиция рассказала подробности ДТП с мотоциклистом в Канищеве

Выяснилось, что у водителя мотоцикла не было «прав».

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности ДТП, произошедшего вечером в четверг, 24 сентября.

Авария произошла около дома №21 корпус 2 по улице Бирюзова. 57-летний рязанец на Lada Kalina при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki, за рулем которого был 33-летний рязанец, а также с автомобилем Honda, которым управлял 28-летний рязанец.

После удара мотоцикл продолжил движение и врезался в Nissan Teana, стоявший на перекрестке.

В аварии пострадали водитель и 25-летняя пассажирка Kawasaki. Девушку госпитализировали.

Выяснилось, что у водителя мотоцикла не было «прав».

По факту произошедшего проводится проверка.