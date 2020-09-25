Перед выходными полиция дала рязанцам рекомендации
Автоинспекторы порекомендовали владельцам машин придерживаться трех правил.
Перед выходными полиция дала рязанцам рекомендации. Сообщение опубликовала
Полиция отметила, что в выходные увеличивается поток на федеральных и региональных дорогах, из-за чего растет риск ДТП.
Автоинспекторы порекомендовали владельцам машин придерживаться трех правил: соблюдать правила обгона на трассах, не превышать скорость, а также не садиться за руль в пьяном виде.
Полицейские проверят участки с наиболее активным движением.
О пьяных водителях попросили сообщать по номерам 29-74-54, 29-74-64, 112.