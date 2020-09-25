Перед выходными полиция дала рязанцам рекомендации

Автоинспекторы порекомендовали владельцам машин придерживаться трех правил.

Перед выходными полиция дала рязанцам рекомендации. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Полиция отметила, что в выходные увеличивается поток на федеральных и региональных дорогах, из-за чего растет риск ДТП.

Автоинспекторы порекомендовали владельцам машин придерживаться трех правил: соблюдать правила обгона на трассах, не превышать скорость, а также не садиться за руль в пьяном виде.

Полицейские проверят участки с наиболее активным движением.

О пьяных водителях попросили сообщать по номерам 29-74-54, 29-74-64, 112.