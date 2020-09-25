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Участницу драки в Новомичуринске отправили в специнтернат
Ее опекуна лишили права быть опекуном.

Участницу драки в Новомичуринске отправили в специнтернат. Об этом пишет ИД «Пресса».

«Одна из девочек, избивавших школьницу, уже в специализированном интернате, а ее опекуна лишили права быть опекуном», — рассказали полицейские.

Отмечается, что другие участники инцидента теперь на профилактическом учете и «под жестким контролем».

«Вероятно, всех ждет постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Напомним, об издевательствах подростков над девочкой стало известно 24 августа. Видео с инцидентом опубликовали «ВКонтакте».

На ролике видно, что пострадавшую бьют ногами и руками, таскают за волосы, заставляют встать на колени. Полиция нашла подростков. Проверку также назначила прокуратура. СК также подключился к делу.