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Назван показатель для оценки второй волны коронавируса
По словам вирусолога, осенний рост числа заражений коронавирусом нельзя считать второй волной.

Вторую волну коронавируса нужно оценивать, исходя из соотношения между числом заболевших и числом выздоровевших. Об этом передает РБК со ссылкой на директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

По ее словам, в Москве число выписанных «стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных», что она назвала хорошей динамикой. Специалист заявила, что во многих регионах показатели выздоровевших меньше, чем новых заболевших.

Она отметила, что осенний рост числа заражений коронавирусом нельзя считать второй волной.

«Формальных признаков наступление волны нет, есть просто разница между прошедшим периодом и новым периодом. Резкое, в какое-то количество раз увеличение выявляемости», — рассказала Попович. Она заявила, что в России не заканчивалось «то, что называлось первой волной.

«Я бы не стала употреблять для российской статистики такие термины», — заключила эксперт.