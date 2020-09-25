На окраине Рязани задержали женщину за незаконную продажу алкоголя

В отношении рязанки возбудили уголовное дело.

В Рязани задержали женщину, которая незаконно продавала алкоголь в доме на улице Керамзавода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщину ранее привлекали за это нарушение к административной ответственности. В отношении нее применили административное наказание по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Ей назначили крупный штраф.

Выяснилось, что она продолжила продажу спиртного, о чем удалось узнать полиции.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.