Краснокнижного тигра Павлика нашли убитым

В природу животное выпустили год назад.

В среду, 23 сентября, у села Новостепановка Свободненского района в Приамурье нашли труп краснокнижного тигра по кличке Павлик. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на природоохранного прокурора Олега Зюбина.

В природу животное выпустили год назад. 8 сентября пропал GPS-сигнал с ошейника тигра.

По факту убийства Павлика возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, у властей уже есть информация о причастных к преступлению.

«Буду добиваться самого серьезного наказания для виновных. С рук им это не сойдет!» — заявил глава региона.