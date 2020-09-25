Канализационный коллектор на Московском шоссе отремонтируют

Трубопровод построили в конце 1960-х.

Канализационный коллектор, расположенный в районе Московского шоссе — от ТЦ «Мeтро» до приемной камеры насосной станции в районе ТРЦ «Барс» на Московском шоссе, отремонтируют, сообщил сайт горадминистрации.

Коллектор диаметром 1500 мм перекачивает стоки от микрорайонов Канищево, Приокский, Недостоево, Семчино, Мервино. Трубопровод построили в конце 1960-х. Обследование показало, что он заилен на 30%. Ремонт необходим для «исключения попадания стоков в реки Павловка, Трубеж и Ока», а также обрушения верхнего свода коллектора.

Специалисты «Водоканала» очистят коллектор от биологических отложений, заиливания и мусора. Работы начнутся после подготовки и утверждения проектной документации.