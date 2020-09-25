Из-за аварии в двух рязанских детсадах отключили воду
Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ на водопроводе.
Утром в пятницу, 25 сентября, в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили в
На время аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 15:30 воды не будет по следующим адресам:
- улица Молодцова, дом 6 корпус 1;
- улица Дружная, д. 13б (детсад №122);
- поселок Качево (все дома);
- поселок Мордасово (все дома);
- Качевские дворики (все дома).
Кроме того, до 17:00 воды не будет в доме 4а (детсад №126) на улице Бирюзова.