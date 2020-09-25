Из-за аварии в двух рязанских детсадах отключили воду

Воды не будет на время аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

Утром в пятницу, 25 сентября, в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии .

На время аварийно-восстановительных работ на водопроводе до 15:30 воды не будет по следующим адресам:

улица Молодцова, дом 6 корпус 1;

улица Дружная, д. 13б (детсад №122);

поселок Качево (все дома);

поселок Мордасово (все дома);

Качевские дворики (все дома).

Кроме того, до 17:00 воды не будет в доме 4а (детсад №126) на улице Бирюзова.